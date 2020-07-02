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"الفيصل" يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب

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"الفيصل" يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب "الفيصل" يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال

شارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم، في الاجتماع الافتراضي للدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.


وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال؛ حيث تم الاطلاع على توصيات الدورة (40) لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، وكذلك تقرير نشاط الأمانة الفنية بين دورتي المجلس 42 و 43، إضافة إلى توصيات اللجنة الفنية الشبابية والرياضية المعاونة للمجلس.


هذا وسيعقد وزراء الشباب والرياضة العرب يوم الأحد المقبل 5 يوليو 2020؛ اجتماعًا افتراضيًّا للدورة 43 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، لمناقشة ما يتم عرضه من جدول أعمال، وطرح عددٍ من التوصيات واتخاذ قرارات بشأنه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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