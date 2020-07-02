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تراجع البطالة الأمريكية يرفع النفط

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تراجع البطالة الأمريكية يرفع أسعار النفط تراجع البطالة الأمريكية يرفع النفط
خام برنت وصل لـ42.81 دولارًا للبرميل

تراجع البطالة الأمريكية يرفع أسعار النفط

ارتفعت النفط، اليوم (الخميس)، بعدما أظهرت البيانات تراجعًا في البطالة الأمريكية وانخفاضًا حادًّا في مخزونات الخام، لكن بواعث القلق من أن طفرة في إصابات بالولايات المتحدة قد تعرقل تعافي الطلب على الوقود.

وأوضحت وزارة العمل أن الوظائف الأمريكية غير الزراعية زادت 4.8 مليون وظيفة في يونيو (حزيران)، وهو ما فاق التوقعات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وبحلول الساعة 1556 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 78 سنتًا بما يعادل 1.86 بالمئة لتصل إلى 42.81 دولارًا للبرميل، بعد صعودها 1.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتاً أو 1.66 بالمئة مسجلة 40.48 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.4 بالمئة يوم الأربعاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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