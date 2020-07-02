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بالصور.. أمانة جدة تحبط بيع 200 طن بصل فاسد قبل وصولها للمستهلك

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تم تخزينها خلال جائحة كورونا في ظروف سيئة

بالصور.. أمانة جدة تحبط بيع 200 طن بصل فاسد قبل وصولها للمستهلك

أحبطت أمانة محافظة جدة بيع كميات كبيرة من البصل الفاسد بموقع جوار سوق الخضار والفاكهة المركزي، وذلك قبل وصوله للمستهلك.

جاء ذلك بعد تكثيف فرق الأمانة جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من جائحة كورونا المستجد والمخالفات البلدية.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن فرق الرقابة في سوق الخضار والفاكهة المركزي وقسم الناقلات تمكنت من رصد أحد المواقع التي كانت تحاول بيع كميات كبيرة من البصل الفاسد نتيجة سوء التخزين والنقل، مضيفًا أنه تمت مصادرة وإتلاف نحو 200 طن قبل وصولها للمستهلك، ومصادرة 28 شاحنة مخالفة.

وأكد المهندس الزهراني حرص أمانة محافظة جدة على أمن الغذاء المقدم للسكان والزوار، وأن سوء تخزين الغذاء ونقله مخالفة تستوجب تطبيق الإجراءات النظامية وفق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية.

بالصور.. أمانة جدة تحبط بيع 200 طن بصل فاسد قبل وصولها للمستهلك

بالصور.. أمانة جدة تحبط بيع 200 طن بصل فاسد قبل وصولها للمستهلك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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