"الزيلعي" يبدأ رحلة العلاج بمدينة سلطان للخدمات الإنسانية

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بتوجيه من الأمير فيصل بن سلطان

أصدر مدير عام مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز توجيهاً بعلاج لاعب النصر السابق، خالد الزيلعي، في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية .

وكان لاعب العين (حالياً) الزيلعي، قد أعلن في الأيام الماضية عن إصابته بمرض مجهول الأسباب (التصلب الجانبي الضموري).

ونتيجة لنداء اللاعب لوزارة الرياضة، فقد بادر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بالhتصال باللاعب والhطمئنان على صحته، متمنياً له الشفاء العاجل .