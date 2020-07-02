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الحكومة الفلسطينية تطالب الاحتلال بإغلاق المعابر للسيطرة على "كورونا"
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الاثنين 06 يوليو 2020 05:18 مساءً
بمحافظة أحد المسارحة.. نادي المحامل للفروسية يدرب 55 متدرباً ومتدربة على فنون الفروسية
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الاثنين 06 يوليو 2020 05:18 مساءً
بالصين أم الأندية العالمية.. كيف يمكن ملء الفراغ الذي تركته أمريكا في العالم؟
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الاثنين 06 يوليو 2020 05:14 مساءً
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير عن جائزته للتفوق العلمي والتميز
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
آثار الدمار في وحدة قيد الإنشاء بمفاعل نظنز النووي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 02 يوليو 2020 06:01 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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