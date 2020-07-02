بعد التوقف بسبب "كورونا".. استئناف بطولة العالم للراليات في سبتمبر المقبل

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أعلن منظمو بطولة العالم للراليات والاتحاد الدولي للسيارات, استئناف البطولة المعلّقة منافساتها منذ مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بإقامة جولة استونيا بين 4 - 6 سبتمبر المقبل.



وأعيدت برمجة رالي إيطاليا، الذي كان مقرراً مطلع يونيو في سردينيا، إلى الفترة بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر. وبعد تأجيله في بداية الأمر، أٌلغي رالي الأرجنتين, فيما تم الحفاظ على راليات: تركيا (24-27 سبتمبر)، ألمانيا (15-18 أكتوبر) واليابان (19-22 نوفمبر).



وستضم البطولة على الأقل ثماني جولات، مع الراليات الثلاثة التي أقيمت قبل جائحة كورونا (مونتي كارلو، السويد، والمكسيك).