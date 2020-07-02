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"كورونا" في المملكة على أعتاب الـ 200 ألف إصابة

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"كورونا" في المملكة على أعتاب الـ 200 ألف إصابة "كورونا" في المملكة على أعتاب الـ 200 ألف إصابة
بعد أكثر من 3 أشهر من تسجيل أول حالة

اقترب عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية من حاجز الـ 200 ألف إصابة، بعد أكثر من 3 أشهر من تسجيل أول حالة في المملكة.

وكانت المملكة قد سجلت أول حالة لفيروس كورونا المستجد في الثاني من شهر مارس الماضي من العام الجاري بالدمام.

وبلغ إجمالي عدد الحالات حتى اليوم، 197608 حالة إصابة بالفيروس، وبفارق 2392 عن الرقم 200 ألف؛ منها 137669 حالة تماثلت للشفاء، و1752 حالة وفاة، وتبقى 58187 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 2287 حالة حرجة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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