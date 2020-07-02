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"العثيم" يشيد  بتمديد المبادرات الحكومية  لمواجهة جائحة كورونا

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"العثيم" يشيد  بتمديد المبادرات الحكومية  لمواجهة جائحة كورونا "العثيم" يشيد  بتمديد المبادرات الحكومية  لمواجهة جائحة كورونا
أكد أن تحرص على تعزيز دور القطاع الخاص والمستثمرين

عبّر رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، عبدالله بن صالح العثيم، عن إشادته بصدور الأمر السامي الكريم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية جائحة كورونا.
وقال إن ذلك الأمر جاء حرصًا من الحكومة على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين, وتعزيز دورهم باعتبارهم شركاء في تنمية المملكة ونهضته.

وأضاف: هذه الموافقة الكريمة على تمديد المبادرات التي تشمل دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات، تأتي شاهدة على الجهود التي تبذلها قيادتنا الرشيدة من منطلق الاهتمام والرعاية للمواطنين والمقيمين, وحرصًا على تلمس حاجاتهم في شتى مناحي الحياة وتوفير كافة أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم.

وثمّن "العثيم" الإجراءات التي اتخذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في التصدي لمواجهة جائحة كورونا وتخفيف آثارها الاقتصادية والإنسانية وتقديم مبادرات وصل عددها إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الوزارية في ظل متابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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