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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ‬في أغسطس نستكمل بطولة الدوري

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ‬في أغسطس نستكمل بطولة الدوري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ‬في أغسطس نستكمل بطولة الدوري

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ‬في أغسطس نستكمل بطولة الدوري

أوضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الأربعاء، أنه لا توجد خطة بديلة للموسم الحالي من الدوري الأوروبي المقرر استكماله في بطولة مصغرة من ثمانية أندية في ألمانيا الشهر المقبل.


وقال اليويفا في بيان إنه خلال مؤتمر عبر الفيديو أكد الاتحادان الأوروبي والألماني مرة أخرى التزامهما بتنظيم البطولة في ألمانيا بعد توقف المسابقة في مارس الماضي بسبب جائحة المستجد.

وأضاف البيان: "أكد الطرفان التزامهما القوي بأن كافة المعايير سيتم اتخاذها لضمان إقامة كل المباريات بسلامة وأمان".


وأضاف ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا: "كما هو الحال في إقامة بطولة مصغرة في البرتغال تضم ثماني فرق لاستكمال دوري الأبطال، لا توجد حاجة لخطة بديلة لهذه البطولة في ألمانيا".

وستقام أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي من مباراة واحدة في بطولة ستقام في مدن كولونيا ودويسبورج ودوسلدورف وجيلسنكيرشين، من العاشر إلى 21 أغسطس المقبل، على أنْ تُقام المباراة النهائية في كولونيا، وستقام المباريات المتبقّية في إياب دور الستة عشر في السادس والسابع من الشهر المقبل في ملاعبها الأصلية أو في ألمانيا.

وقال اليويفا إن المباراتين المؤجلتين من ذهاب دور الستة عشر: إنتر ميلان مع خيتافي، وإشبيلية مع روما، ستُقامان من مباراة واحدة في الخامس أو السادس من أغسطس في ملعبين بألمانيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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