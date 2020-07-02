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سوق الأسهم  يغلق مرتفعًا عند 7312.24 نقطة

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سوق الأسهم  يغلق مرتفعًا عند 7312.24 نقطة سوق الأسهم  يغلق مرتفعًا عند 7312.24 نقطة
بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليارات ريال

سوق الأسهم  يغلق مرتفعًا عند 7312.24 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعًا 58.91 نقطة ليقفل عند مستوى 7312.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 211 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 215 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 149 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 37 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، مشاركة ريت، المراعي، سدكو كابيتال ريت، وباعظيم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الأسماك، بتروكيم، الجوف، المستشفى السعودي الألماني، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.13% و 9.93%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، زين السعودية، الإنماء، أسمنت نجران، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، دار الأركان، أرامكو السعودية، سليمان الحبيب، وزين السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 84.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7926.51 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 342 ألف سهم تقاسمتها 1476 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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