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قادمة من الرياض.. مطار طريف يستقبل أولى رحلاته الداخلية

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قادمة من الرياض.. مطار طريف يستقبل أولى رحلاته الداخلية قادمة من الرياض.. مطار طريف يستقبل أولى رحلاته الداخلية
وفق ضوابط حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني

قادمة من الرياض.. مطار طريف يستقبل أولى رحلاته الداخلية

استقبل مطار طريف اليوم أولى الرحلات الجوية على الخطوط ، القادمة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، بعد استئناف الرحلات الداخلية التدريجي، الذي توقف بسبب جائحة كورونا .

وذكر لـ"سبق"؛ رئيس خدمات الإطفاء والإنقاذ في مطار طريف، خلف صبار العنزي، أن إدارة المطار حرصت على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وفق ضوابط حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني، وتطبيق الإجراءات المتبعة، التي من شأنها المحافظة على سلامة وصحة الجميع والحث على التباعد الجسدي داخل المطار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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