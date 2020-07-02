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اليوم وليلة الجمعة.. "الحصيني": أمطار متفاوتة تهطل بهذه المواقع

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اليوم وليلة الجمعة.. "الحصيني": أمطار متفاوتة تهطل بهذه المواقع اليوم وليلة الجمعة.. "الحصيني": أمطار متفاوتة تهطل بهذه المواقع
قال: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مكة والمدينة

اليوم وليلة الجمعة..

توقّعَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على عدة مناطق.

وقال عبر حسابه على "تويتر": متوقع -إن شاء الله- اليوم الخميس وليلة الجمعة أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد مع رياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة والربع الخالي وسلطنة عمان والإمارات واليمن.

وأضاف: رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مكة والمدينة والساحل الغربي والربع الخالي.الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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