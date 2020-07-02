كيف يحمي تمديد دعم "ساند" من تسريح السعوديين بسبب كورونا؟

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محلل لـ"سبق": القطاع الخاص يمثل 20% من عجلة التنمية ومؤشر لقوة النمو

أكد المحلل الاقتصادي والعقاري حسام الشنبري أن تمديد عدد من المبادرات الحكومية خاصة المتعلقة بتوظيف السعوديين يساعد وسوف يساعد في إنقاذ سوق العمل من موجة تسريح كبيرة كانت متوقعة لموظفي القطاع الخاص من المواطنين وأسرهم، مما يزيد من ارتفاع نسبة البطالة.

وقال "الشنبري" لـ"سبق": يأتي ذلك من خلال إيجاد حلول بديلة للاستقرار الوظيفي والمالي وتوفير دخل مؤقت لمن يفقد العمل من خلال برنامج "ساند" لمواجهة تداعيات آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث نصت المبادرة على دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام "ساند".

وأضاف: منذ بداية أزمة وجائحة كورونا وحكومة خادم الحرمين الشريفين ذللت كل الصعوبات وتحملت كامل العبء بروح واستشعار المسؤولية الكاملة وسعت من خلال مبادرات القطاع الخاص من خلال وزارة المالية ومؤسسة النقد من أجل المواطن السعودي ليس فقط على المستوى الصحي، بل شمله أيضاً الاقتصادي والاجتماعي.

وأردف: كل هذه القرارات الكريمة الحكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ما هي الا تأكيد ومنذ بداية الجائحة على أن المواطن السعودي يأتي في مقدمة وأولوية اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها، والذي بكل تأكيد سينعكس على أرض الواقع في مسيرة التنمية والأنشطة الاقتصادية.

واختتم بالقول: هذا الدعم جاء لتحفيز القطاع الخاص ونموه حيث إنه شريك أساسي في عجلة التنمية، خصوصا إذا ما علمنا أنه يمثل 20% من نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي GDP وهو مؤشر اقتصادي يعكس قوة نمو المملكة اقتصادياً ومالياً.

وكانت حكومة المملكة ومنذ بداية تداعيات أزمة كورونا قد أعلنت مجموعة من المبادرات العاجلة وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال، إضافة إلى تشكيل عدد من اللجان الوزارية وبمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها باستمرار، وذلك في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها سواء بالدعم أو تمديد المبادرات أو غيرهما.ساند فيروس كورونا الجديد