أخبار عاجلة

بالصين أم الأندية العالمية.. كيف يمكن ملء الفراغ الذي تركته أمريكا في العالم؟ -
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة -
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة" -
"الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟ -
"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير عن جائزته للتفوق العلمي والتميز -
"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات -
بزيادة 15%.. موانىء المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جامعة جدة توقع مذكرة تفاهم مع النادي الأهلي

Print
في مجالات التعاون الأكاديمي والتدريب والأبحاث المتخصصة

جامعة جدة توقع مذكرة تفاهم مع النادي الأهلي

وقع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبدالإله مومنة، اليوم، بمقر الجامعة بالفيصلية، مذكرة تفاهم وشراكة بين جامعة جدة والنادي الأهلي الرياضي، اشتملت على عدد من المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريب والتعاون، وتبادل الخبرات بين الطرفين .

وأوضح عميد كلية علوم الرياضة بجامعة جدة د. أكرم العقبي، أن مذكرة التعاون تأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين جامعة جدة ووزارة الرياضة برعاية وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ودعمه الكبير لإنجاح وتفعيل هذه الشراكة.

وأضاف "العقبي" أن المذكرة تسعى إلى تحقق أهداف الجامعة في تطوير العملية التعليمية وخدمة المجتمع والتعاون في مجال البحث العلمي ورفع الوعي الثقافي والرياضي، والاستفادة من منشآت ومرافق الطرفين، والمشاركة في المنافسات والمحافل الرياضية، وإتاحة الفرصة لطلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في البطولات الداخلية والخارجية، والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، وكذلك العمل على إنشاء كرسي أبحاث متخصص في علوم الرياضة .

رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"

"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"

"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"

"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة

"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة

شبكة عيون الإخبارية