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بعد 18 شهرًا من تشغيله الأولي.. إعلان لمستشفى بيشة للولادة يستفز الأهالي

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بعد 18 شهرًا من تشغيله الأولي.. إعلان لمستشفى بيشة للولادة يستفز الأهالي بعد 18 شهرًا من تشغيله الأولي.. إعلان لمستشفى بيشة للولادة يستفز الأهالي
أبدوا استغرابهم وتساءلوا: ماذا كان يقدم قبله؟.. و"صحة المحافظة" ترد بالصمت

بعد 18 شهرًا من تشغيله الأولي.. إعلان لمستشفى بيشة للولادة يستفز الأهالي

استغرب العديد من الأهالي بمحافظة بيشة من إعلان "صحة بيشة"، مطلع هذا الأسبوع، أن مستشفى الولادة والأطفال شهد أول حالة ولادة لطفلة بالمستشفى على الرغم من تدشين المرحلة التشغيلية الأولى لمستشفى الولادة والأطفال قبل سنة ونصف.

وتساءل أهالي بيشة عن سبب التأخر في استقبال حالات الولادة طوال المدة السابقة، وماذا كان يقدم منذ إعلان تدشين المرحلة التشغيلية الأولى حتى الآن؟

نقلت "سبق" منذ مطلع هذا الأسبوع، استغراب الأهالي، لصحة بيشة لتوضيح الأمر لهم؛ لكنها فضلت عدم الرد حتى الآن.

يشار إلى أن مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة، شهد الأحد الماضي، أول حالة ولادة بالمستشفى، وأوضحت "صحة بيشة"، حينها، أن الحالة الصحية للمولودة ووالدتها مستقرة ولله الحمد؛ مبينةً أنه سيتم تشغيل قسم الطوارئ، واكتمال جميع الخدمات والتشغيل النهائي للمستشفى يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى.

وكانت "صحة بيشة" قد أعلنت قبل عام ونصف، انطلاق تشغيل مستشفى الولادة والأطفال في بيشة، وأن هذه الانطلاقة هي المرحلة الأولى، وستشمل تشغيل ثمان عيادات يوميًّا، وسوف يكون هناك مرحلة أخرى هي التشغيل الكامل للمستشفى حسب الخطة التشغيلية.

محافظة بيشة مستشفى الولادة والأطفال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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