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سفارة المملكة في الكويت تعلن عودة العمل بجميع أقسامها.. الأحد

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سفارة المملكة في الكويت تعلن عودة العمل بجميع أقسامها.. الأحد سفارة المملكة في الكويت تعلن عودة العمل بجميع أقسامها.. الأحد
باستثناء التأشيرات.. مع اعتماد آلية طلب موعد لمراجعة قسم السعوديين

سفارة المملكة في الكويت تعلن عودة العمل بجميع أقسامها.. الأحد

أعلنت سفارة المملكة في الكويت الخميس عن عودة العمل بجميع أقسامها باستثناء قسم التأشيرات بداية من يوم الأحد.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر" اليوم: يسر السفارة أن تعلن للمواطنين الكرام عن عودة العمل بجميع أقسامها ابتداء من يوم الأحد 14/ 11/ 1441 الموافق 5/ 7/ 2020 باستثناء قسم التأشيرات، مع اعتماد آلية (طلب موعد) لمراجعة قسم السعوديين.

وأضافت: كما تعلن السفارة لبقية المراجعين الكرام عن أن جميع طلبات التصاديق للشركات والأفراد ستتم عبر المكاتب المعتمدة.سفارة المملكة في الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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