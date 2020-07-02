نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد "آل سلطان"

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الفقيد استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد وكيل رقيب أحمد بن علي آل سلطان، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد؛ داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته؛ مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

وعبّر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم؛ مؤكدين أن ذلك نابع من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين واهتمامها بأبنائها في كل مكان؛ معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استُشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز