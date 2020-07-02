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"أمين جازان" يطلق خدمة إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية

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"أمين جازان" يطلق خدمة إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية "أمين جازان" يطلق خدمة إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية
للعاملين بالأنشطة التجارية استكمالاً لجهود التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات

أطلق أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان خدمة إصدار الشهادات الصحية الإلكترونية للعاملين في الأنشطة التجارية المرتبطة بالصحة العامة والقطاعات التي تشرف عليها أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها.

وأوضح ابن سعيدان أن تقديم خدمة الشهادات الصحية بشكل إلكتروني يأتي استكمالاً للجهود المبذولة في المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية نحو تسهيل الإجراءات في كافة الخدمات البلدية.

وأضاف أنه يمكن للمستفيدين التوجه مباشرة لأحد المراكز الصحية المعتمدة من وزارة الصحة بدون أن يقوم بمراجعة الأمانة أو بلدياتها المرتبطة بها وعمل الكشف الصحي اللازم ودفع الرسوم عبر نظام سداد ثم طباعة الشهادة مباشرة عبر منصة بلدي.

وأشار ابن سعيدان إلى أنه تمت إتاحة التقديم على الشهادات الصحية لأكثر من صفة لمقدم الطلب (عن نفسه – مالك- مدير منشأة – مفوض عن منشأة)، وهي إلكترونية بشكل كامل يمكن استخراجها بزيارة واحدة فقط للمركز الصحي، وتهدف إلى تحسين تجربة المستفيد بما يلبي تطلعاته نحو تيسير معاملاته وتوفير الكثير من الوقت والجهد، منوهاً إلى أن أمانة منطقة جازان تُعد من أولى الأمانات في تطبيق إصدار الشهادات الصحية الإلكتروني المتكاملة مع منصة بلدي وصحة.أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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