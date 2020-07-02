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مفتي حوض الفولكا بروسيا منوهًا بقرار المملكة الخاص بالحج: هدفه حفظ النفس

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مفتي حوض الفولكا بروسيا منوهًا بقرار المملكة الخاص بالحج: هدفه حفظ النفس مفتي حوض الفولكا بروسيا منوهًا بقرار المملكة الخاص بالحج: هدفه حفظ النفس
أكد ثقته التامة في الإجراءات التي تأتي حرصًا من المملكة على سلامة الحجيج

مفتي حوض الفولكا بروسيا منوهًا بقرار المملكة الخاص بالحج: هدفه حفظ النفس

نوّه مفتي منطقة حوض الفولكا بروسيا الاتحادية الشيخ مقدس عباس بيبارس، بالقرار الذي اتخذته المملكة بإقامة فريضة الحج بأعداد محدودة جدًّا من المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة لسلامة وصحة الحجاج؛ مؤكدًا أن القرار مبني على حفظ النفس وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد تضامنه وثقته التامة في تلك الإجراءات التي تأتي حرصًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على سلامة قاصدي بيت الله الحرام، ودفعًا للضرر، وحفاظًا على الأرواح من وباء كورونا المستجد المنتشر في العالم.

وأبان بيبارس أن الشريعة جاءت بالرحمة والرفق، ومن مقاصدها الخمس طوق النجاة للإنسان وحفظ النفس.فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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