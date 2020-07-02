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الرياض.. القبض على وافدَين جمعا الأموال وحاولا تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها

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الرياض.. القبض على وافدَين جمعا الأموال وحاولا تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها الرياض.. القبض على وافدَين جمعا الأموال وحاولا تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها
جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى الجهة المختصة

الرياض.. القبض على وافدَين جمعا الأموال وحاولا تهريبها دون تقديم ما يثبت مشروعيتها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت - بفضل الله - من القبض على وافدين اثنين من الجنسية البنجلاديشية، بعد تورطهما بجمع الأموال ومحاولة تهريبها إلى خارج المملكة دون تقديم ما يثبت مشروعيتها، حيث ضبطت بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر قاربت (210,000) مائتين وعشرة آلاف ريال، وأوراق لتدوين إيرادات تلك المبالغ، وذلك داخل وحدة سكنية اتخذاها مقراً لجمع الأموال، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى الجهة المختصة.شرطة الرياض الجهات الأمنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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