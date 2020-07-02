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شاهد كيف أنقذ "الأمن البيئي" شجرة طلح معمرة جرفتها السيول

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في الثمامة وبالتعاون مع الوزارة واستجابة لنداء على مواقع التواصل

شاهد كيف أنقذ

استجابت القوات الخاصة للأمن البيئي، لطلب إنقاذ شجرة معمرة من أشجار الطلح بالقرب من الثمامة بمدينة الرياض؛ حيث تَمكّنت بمشاركة الجهات المعنية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، من إعادة الشجرة المعمرة لموقعها بعد سقوطها خلال الفترة الماضية بسبب السيول والرياح.

جاء ذلك استجابة لأحد النداءات التي أطلقها حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مهتم ببذور الأشجار البرية بدول مجلس التعاون؛ حيث وجّه نداءه للجهات المعنية لإنقاذ الشجرة المعمرة والمحافظة عليها بعد سقوطها.

يُذكر أن القوات الخاصة للأمن البيئي هي أحد القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية ، وتعمل على مراقبة وضبط المخالفات البيئية والحياة الفطرية ومتابعة الجانب المتعلق بالتنوع الإحيائي في المملكة مثل الاحتطاب وتجريف التربة والصيد الجائر وغيرها.

شاهد كيف أنقذ

شاهد كيف أنقذ

القوات الخاصة للأمن البيئي مدينة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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