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"التحالف" يكشف عن استهداف مخازن الصواريخ البالستية وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع يوم أمس

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"التحالف" يكشف عن استهداف مخازن الصواريخ البالستية وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع يوم أمس "التحالف" يكشف عن استهداف مخازن الصواريخ البالستية وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع يوم أمس
"المالكي" عرض صوراً للهجوم الذي نفذه التحالف على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران

عبدالإله القحطاني : كشف متحدث التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي عن استهداف التحالف ومهاجمته لمواقع مخازن وورش الصواريخ البالستية التابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران ومراكز قيادة واتصالات وورشة طائرات بدون طيار في العاصمة صنعاء وفي عدد من المواقع في اليمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، حيث كشف المتحدث أن الأسلحة المستهدفة إيرانية الصنع، كما كشف عن سلسلة الهجمات الحوثية التي حاولت استهداف المملكة خلال الفترة الماضية.

وعرض المتحدث صوراً للهجوم الذي نفذه التحالف يوم أمس على مواقع تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران.تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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