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209 مليارات دولار.. القيمة السوقية لـ"تيسلا" تتجاوز "تويوتا" في بورصة وول ستريت

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209 مليارات دولار.. القيمة السوقية لـ"تيسلا" تتجاوز "تويوتا" في بورصة وول ستريت 209 مليارات دولار.. القيمة السوقية لـ"تيسلا" تتجاوز "تويوتا" في بورصة وول ستريت
بزيادة قدرها 6 مليارات تقريبًا.. وتزيد على ثلاثة أمثال القيمة لجنرال موتورز وفورد معًا

209 مليارات دولار.. القيمة السوقية لـ

تخطت القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا، نظيرتها تويوتا موتوز اليابانية؛ لتصبح أكبر منتج للسيارات من حيث القيمة السوقية في بورصة وول ستريت الأمريكية.

وارتفع سعر سهم تيسلا، أمس الأربعاء، بنسبة 4.1% إلى 1124 دولارًا لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 209 مليارات دولار، بزيادة قدرها ستة مليارات دولار تقريبًا عن القيمة السوقية لتويوتا.

وبحسب ما نقلته "الألمانية"، أشار موقع أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات، إلى أن قيمة تيسلا الآن تزيد على ثلاثة أمثال القيمة السوقية لأكبر شركتين لصناعة السيارات في الولايات المتحدة؛ من حيث المبيعات جنرال موتورز وفورد موتور معًا.

وارتفع سعر سهم تيسلا بأكثر من 163% منذ بداية العام الحالي، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في مستقبل صناعة السيارات الكهربائية، وتحول تيسلا من مجرد شركة سيارات متخصصة، إلى رائد عالمي في مجال صناعة السيارات النظيفة.

وبعد سنوات من الخسائر، حققت تيسلا أرباحًا خلال ثلاثة فصول متتالية منذ الربع الثالث من العام الماضي، وحققت مبيعات تفوق توقعات المستثمرين خلال الربع الأول من العام الحالي؛ رغم تفشي جائحة المستجد.

يُذكر أن تويوتا واحدةٌ من أكثر شركات السيارات في العالم ربحية؛ حيث بلغت مبيعاتها في العام المالي الماضي المنتهي في 31 مارس الماضي، نحو 10.46 ملايين سيارة، وسجلت إيرادات بلغت 30.266 مليار ين، بما يعادل نحو 281.20 مليار دولار.

في المقابل أنهت تيسلا العام الماضي بإيرادات سنوية قدرها 24.6 مليار دولار، ومبيعات بلغت 367.2 ألف سيارة فقط. وقال إيلون ماسك مؤسس ورئيس تيسلا التنفيذي في وقت سابق: إن الشركة ستسلم خلال العام الحالي حوالى 500 ألف سيارة، وهي التوقعات التي لم تغيرها رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا.تيسلا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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