أخبار عاجلة

"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة -
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة" -
"الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟ -
"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير عن جائزته للتفوق العلمي والتميز -
"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات -
بزيادة 15%.. موانىء المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية -
الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفهد" يشيد بالجهود التوعوية للفرق الكشفية بتنمية الأفلاج بمواجهة كورونا

Print
"نفذت أكثر من 20 مبادرة لنشر الوعي بالإجراءات والتدابير الاحترازية

لقيت جهود الفرق الكشفية بلجنة تنمية الأفلاج التطوعية والتوعوية لمواجهة منذ بدء الجائحة إشادة وثناء من نائب رئيس جمعية الكشافة العربية الأستاذ الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد .

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان ثمّن خلاله "الفهد" جهود الفرق الكشفية بلجنة الأفلاج في تنفيذ مبادرات تطوعية وأعمال توعوية أسهمت في نشر الوعي والعمل على الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد .

ووجّه "الفهد" شكره أيضاً للعاملين في اللجنة من الكشافة؛ لتنفيذهم مبادرات وبرامج حققت هذا النجاح.

لجنة تنمية الأفلاج الاجتماعية فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7390.59 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7390.59 نقطة

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

مساء dmc -رحيل الفنانة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 عاما بسبب فيروس كورونا

"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

"أفضل جوازات السفر وأسوأها".. إيران تتذيل واليابان تتصدر والسعودية متقدمة

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية