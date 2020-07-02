أخبار عاجلة

"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية" -
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا -
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا" -
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة -
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة" -
"الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟ -
"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير عن جائزته للتفوق العلمي والتميز -
"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات -
بزيادة 15%.. موانىء المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية -
الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

توزيع كمامات وبوابات للتعقيم لطلاب الثانوية العامة بلجان مدارس مصر الجديدة

Print
مواضيع متعلقة
أحمر وزي اللوز وأطعم كمان من الموز حصاد العنب في غيطان مصر

أحمر وزي اللوز وأطعم كمان من الموز حصاد العنب في غيطان مصر

موجز أخبار اليوم السابع بدء صرف المعاشات.. وخطة حكومية لتأمين لقاح كورونا.. ومحاكمة سما المصري

موجز أخبار اليوم السابع بدء صرف المعاشات.. وخطة حكومية لتأمين لقاح كورونا.. ومحاكمة سما المصري

أعراض كورونا تستمر لأكثر من 100 يوم

أعراض كورونا تستمر لأكثر من 100 يوم

كأنها تودعهم.. سر ذهاب رجاء الجداوى لدلال وميرفت أمين قبل إصابتها بكورونا

كأنها تودعهم.. سر ذهاب رجاء الجداوى لدلال وميرفت أمين قبل إصابتها بكورونا

شبكة عيون الإخبارية