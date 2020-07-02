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وزارة المالية تبدأ تنفيذ أكبر موازنة للدولة بأكثر من 2 تريليون جنيه وتوفير أي اعتمادات إضافية

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