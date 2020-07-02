صفعة جديدة لأردوغان.. فولكس فاجن توقف خططها بشأن إنشاء مصنع جديد في تركيا| #من_مصر

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"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير عن جائزته للتفوق العلمي والتميز
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
بزيادة 15%.. موانىء المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
صفعة جديدة لأردوغان.. فولكس فاجن توقف خططها بشأن إنشاء مصنع جديد في تركيا| #من_مصر
مصر
CBC Egypt
الخميس 02 يوليو 2020 08:57 صباحاً
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