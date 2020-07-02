أكبر شحنة مخدرات في العالم بمليار يورو.. إيطاليا تصادر 14 طنا من الكبتاغون أنتجها تنظيم داعش

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"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
مستفيدو "سكني" يواصلون أعمال البناء في مخطط "درة الجبيلة"
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"الحبيب" يجيب.. ما هي سمات الفتاة التي تتزوج رجلاً كبيراً في السن؟
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"فهد بن سلطان" يطلع على تقرير عن جائزته للتفوق العلمي والتميز
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
بزيادة 15%.. موانىء المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:57 مساءً
الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:43 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
CBC Egypt
أكبر شحنة مخدرات في العالم بمليار يورو.. إيطاليا تصادر 14 طنا من الكبتاغون أنتجها تنظيم داعش
مصر
CBC Egypt
الخميس 02 يوليو 2020 08:55 صباحاً
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