أخبار عاجلة

الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم -
"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات -
بزيادة 15%.. موانىء المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية -
العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا -
نادي الإبل يدعو المُلّاك بترقيم وتوثيق إبلهم عبر وزارة الزراعة -
"أبوطالب": كما أطالب المواطن بترشيد الاستهلاك.. على الدولة حمايته من التجار -
"الحج والعمرة": معايير صحية دقيقة لاختيار حجاج موسم حج هذا العام.. و70% للمقيمين و30% للسعوديين -
من جديد دبي تستقبل غداً سياح العالم و4 إجراءات للدخول.. تعرّف عليها -
العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا -
نادي الإبل يدعو المُلّاك بترقيم وتوثيق إبلهم عبر وزارة الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الأحد المقبل.. بلديات العاصمة تستقبل المستفيدين وفق هذه الاشتراطات

Print
الأحد المقبل.. بلديات العاصمة تستقبل المستفيدين وفق هذه الاشتراطات الأحد المقبل.. بلديات العاصمة تستقبل المستفيدين وفق هذه الاشتراطات
أكدت الأمانة ضرورة حجز موعد عبر بوابة منطقة الرياض الإلكترونية

الأحد المقبل.. بلديات العاصمة تستقبل المستفيدين وفق هذه الاشتراطات

أكدت أمانة منطقة الرياض، بدء استقبال البلديات للمستفيدين اعتبارًا من الأحد المقبل؛ وذلك وفق مجموعة من الاشتراطات.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: الأحد المقبل بلديات المنطقة تستقبل المستفيدين والحجز عبر بوابة أمانة منطقة الرياض الإلكترونية.

وأضافت: من اشتراطات الدخول لمقرات البلدية: حجز موعد عبر بوابة الأمانة الإلكترونية، والحضور إلى مقر البلدية قبل الموعد المحدد بـ30 دقيقة، وإبراز النسخة الإلكترونية من الموعد المحدد؛ للتحقق من صحته، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.أمانة الرياض الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"

"المبارك" يشكر "العتيبي" لجهوده في تأسيس لجنة "ملكية"

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا

"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"

"الحربي" يكرّم "القباني" لجهوده المجتمعية في الحد من "كورونا"

"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة

"تأكد" يكشف الغش في الأجهزة المنزلية والمركبات والإنارة

شبكة عيون الإخبارية