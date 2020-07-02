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الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:43 مساءً
"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات
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الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
بزيادة 15%.. موانىء المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
نادي الإبل يدعو المُلّاك بترقيم وتوثيق إبلهم عبر وزارة الزراعة
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
"أبوطالب": كما أطالب المواطن بترشيد الاستهلاك.. على الدولة حمايته من التجار
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
"الحج والعمرة": معايير صحية دقيقة لاختيار حجاج موسم حج هذا العام.. و70% للمقيمين و30% للسعوديين
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
من جديد دبي تستقبل غداً سياح العالم و4 إجراءات للدخول.. تعرّف عليها
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:15 مساءً
نادي الإبل يدعو المُلّاك بترقيم وتوثيق إبلهم عبر وزارة الزراعة
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
طفل مصرى بيبيع مصاحف لليبى عرض عليه 1000 جنيه حسنة: مبشحتش على كلام ربنا
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 02 يوليو 2020 08:31 صباحاً
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