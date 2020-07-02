تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
الحريري: في لبنان يخشى المرء على حياته كل يوم
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:43 مساءً
"تقنية الأفلاج" تُعلن فتح القبول لبرنامج الدبلوم في 3 تخصصات
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
بزيادة 15%.. موانىء المملكة تناول 12 مليون طن من المواد الغذائية
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
نادي الإبل يدعو المُلّاك بترقيم وتوثيق إبلهم عبر وزارة الزراعة
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
"أبوطالب": كما أطالب المواطن بترشيد الاستهلاك.. على الدولة حمايته من التجار
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
"الحج والعمرة": معايير صحية دقيقة لاختيار حجاج موسم حج هذا العام.. و70% للمقيمين و30% للسعوديين
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
من جديد دبي تستقبل غداً سياح العالم و4 إجراءات للدخول.. تعرّف عليها
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:36 مساءً
العراق يسجل 1796 إصابة جديدة بكورونا
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:15 مساءً
نادي الإبل يدعو المُلّاك بترقيم وتوثيق إبلهم عبر وزارة الزراعة
-
الاثنين 06 يوليو 2020 04:15 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
"الباستا" باستخدام الهيدروجين الأخضر.. هل تلجأ المصانع قريباً للطاقة النظيفة؟
فيديو
cnn arabic
الخميس 02 يوليو 2020 08:25 صباحاً
59
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
خبير مالي يشرح بعض الخطوات لحماية خطط عطلتك بظل فيروس كورونا
cnn arabic
الاثنين 06 يوليو 2020 10:40 صباحاً
الأردن يفتح أبوابه لدول الخليج والعالم للسياحة العلاجية عبر منصة "سلامتك" في يوليو
cnn arabic
الأحد 05 يوليو 2020 09:14 مساءً
القضاء يزيل التقييد عن كتاب لابنة شقيق ترامب: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم
cnn arabic
الأحد 05 يوليو 2020 05:45 مساءً
أعادت برمجة جيناتها لـ"تعيش حتى 150 سنة".. العالمة الإماراتية مريم مطر توضح لـCNN
cnn arabic
الأحد 05 يوليو 2020 05:45 مساءً
السابق
ملعب ONTime - الثلاثاء 30 يونيو 2020 مع أحمد شوبير- الحلقة الكاملة
التالى
المستشار عدلي منصور عن ثورة 30 يونيو: كلنا كنا في حالة ترقب لما ستسفر عنه الأحداث
Tweets by @3yonNews