الشرقية.. إغلاق مستودع يخزِّن مستحضراتٍ صحية في ظروف غير ملائمة

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"الغذاء والدواء": ضُبِطَ فيه 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن إغلاق مستودع وضبط 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي، في ظروف غير ملائمة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: ضِمن خطط الرصد والتقصي وتتبع المنتجات المخالفة بالمنطقة الشرقية، #الغذاء_والدواء تغلق مستودعًا يخزِّن مستحضراتٍ صحية وأجهزة ومنتجات طبية دون الحصول على التراخيص، وفي ظروف تخزين غير ملائمة، وتضبط 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي.

وأضافت: تم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية.

هيئة الغذاء والدواء