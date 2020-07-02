أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء

Print
نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء
إجمالي الإصابات 24567.. و565 حالة وفاة بالوباء

نيجيريا تعيد فتح المدارس وتخفف حظر السفر جراء فيروس كورونا

وافق الرئيس النيجيري محمد بخاري على إعادة فتح المؤسسات التعليمية في البلاد؛ على أن يتم السماح فقط لطلاب المدارس الابتدائية والثانوية في سنواتهم الأخيرة بالعودة إلى الفصول الدراسية؛ لتمكينهم من الاستعداد للامتحانات الحاسمة.

وسيتم السماح بالسفر بين محافظات نيجيريا المختلفة بدءًا من اليوم، كجزء من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس الماضي، للتصدي لفيروس كورونا؛ وذلك بالتزامن مع تَوَاصل حظر التجوال من الساعة العاشرة ليلًا إلى الساعة الرابعة صباحًا.

وقد سجلت نيجيريا 24567 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و565 حالة وفاة بهذا الوباء؛ وذلك منذ اكتشاف أول إصابة بالفيروس في نيجيريا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مساء dmc - الصحة العالمية تتوقع نتائج مبدئية لتجارب علاج فيروس كورونا خلال أسبوعين

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

مصر تسجِّل 1412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و81 حالة وفاة

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

إصابة "المري" عضو الإفتاء السابق بالشرقية بفيروس كورونا

العراق يسجل 2312 إصابة بفيروس كورونا.. و68 حالة جديدة في فلسطين

العراق يسجل 2312 إصابة بفيروس كورونا.. و68 حالة جديدة في فلسطين

شبكة عيون الإخبارية