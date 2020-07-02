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الصين: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولم تسجل أي وفيات

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الصين: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولم تسجل أي وفيات الصين: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولم تسجل أي وفيات
لشخصيْن قادمين من الخارج وحالة واحدة في بكين

الصين: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولم تسجل أي وفيات

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) أمس.

وأضافت اللجنة في بيان أن اثنتين من الإصابات الثلاث الجديدة لشخصين قادمين من الخارج؛ بينما رصدت العاصمة بكين حالة جديدة واحدة. ولم تسجل أي وفيات جديدة.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني، وصل إلى 83537 حتى الأول من يوليو؛ بينما ظل عدد الوفيات الناجمة عن المرض الذي يسببه الفيروس عند 4634 حالة.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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