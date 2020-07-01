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"الصحة العالمية": الدول التي لم تكبح "كورونا" ستواجه صعوبة في التغلُّب عليه

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"الصحة العالمية": الدول التي لم تكبح "كورونا" ستواجه صعوبة في التغلُّب عليه "الصحة العالمية": الدول التي لم تكبح "كورونا" ستواجه صعوبة في التغلُّب عليه
"جيبريسوس" لفت إلى أن أمامها طريقًا طويلاً وصعبًا

ذكرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن الدول التي لم تنجح في استخدام كل الآليات المتاحة لمكافحة جائحة ستجد صعوبة في التغلب عليها.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية افتراضية بمقر المنظمة في جنيف إلى أن بعض الدول اتبعت نهجًا يفتقر للتكامل. وهذه الدول أمامها طريق طويل وصعب، وفقًا لـ"رويترز".

من جهته، بيّن خبير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك ريان أمام المؤتمر الصحفي نفسه أن المنظمة تعتزم إرسال خبيرَين اثنَين من مقرها للانضمام إلى فريقها في الصين لتحديد نطاق مهمة، تبحث في أصل فيروس كورونا.


فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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