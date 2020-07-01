"تقنية نجران" تواصل استقبال طلبات القبول للدبلوم الصباحي والمسائي

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لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية وما يعادلها

تواصل الكلية التقنية بنجران استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1442هـ، ويستمر حتى 17 من الشهر الجاري، وذلك عبر موقع الكلية nct.tvtc.gov.sa - بوابة القبول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بالكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها في التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية وتتضمن تخصص: الدعم الفني، والبرمجيات، والمحاسبة، والإدارة المكتبية، والتسويق، والقوى الكهربائية، والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا السيارات.

ودعا المتقدمين لاختيار البرنامج المناسب لهم، وضرورة مراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، مبيناً أن أعمال القبول بالكلية واستكمال الإجراءات للمرشحين ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحين للقبول، وستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على الجوال المسجل في الطلب.

