أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. سوريا
  4. جي بي سي نيوز

نتنياهو يوجه رسالة لأول مرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد

Print
نتنياهو يوجه رسالة لأول مرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد نتنياهو يوجه رسالة لأول مرة إلى الرئيس السوري بشار الأسد

جي بي سي نيوز:- وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، رسالة تحذير إلى الرئيس السوري بشار الأسد بسبب ما وصفه "استمرار التواجد الإيراني في سوريا".

وقال نتنياهو، خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي للشأن الإيراني بريان هوك، "نحن حازمون تماما بشأن منع إيران من التموضع عسكريا في المحيط الأقرب منا. نقوم بعمليات عسكرية قوية جدا مرة تلو الأخرى ضد إيران ووكلائها في سوريا وفي أماكن أخرى وفق الحاجة"، وذلك حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ، وفق "سبوتنيك" .
وأضاف: "أقول للملالي في طهران، إسرائيل ستواصل القيام بهذه العمليات لأنها ضرورية لمنعكم من فتح جبهة إرهابية وعسكرية ضدنا بسوريا". وأقول لبشار الأسد: "أنت تعرض مستقبل بلدك ونظامك للخطر. إسرائيل لن تسمح لإيران بإقامة تواجد عسكري بسوريا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أكد يوم الخميس الماضي، أن بلاده "ستمنع إيران من تطوير صواريخ دقيقة في سوريا ولبنان".

وقال نتنياهو: "قلت في حفل تخرج فوج جديد من طياري سلاح الجو: نواجه ثلاثة تحديات رئيسية ونعمل ضدها دون هوادة: "التموضع الإيراني في سوريا وإخراج الجيش الإيراني منها؛ ومحاولات تصنيع صواريخ عالية الدقة في سوريا وفي لبنان؛ ومنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية".

​فيما أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهن قدرة بلاده الاستخبارية وتعاونها مع دول الخليج أمنيا في مواجهة إيران، وتعهد بدعم إسرائيل لدول الجوار في مواجهة الأطماع الإيرانية، كما أكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية أفيف كوخافي، أن "إيران تقدمت في مشروعها النووي، وأصبحت "الدولة الأخطر في الشرق الأوسط" على إسرائيل".

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" الطاقة " : الأردن لن يتأثر بتعليق إمدادات النفط العراقية

" الطاقة " : الأردن لن يتأثر بتعليق إمدادات النفط العراقية

إضراب واحتجاجات وإغلاق طرق.. "ثورة الليرة" مستمرة في لبنان

إضراب واحتجاجات وإغلاق طرق.. "ثورة الليرة" مستمرة في لبنان

الاحتلال يبحث عن الغاز بمنطقة "نزاع بحري" مع لبنان

الاحتلال يبحث عن الغاز بمنطقة "نزاع بحري" مع لبنان

العراق يوقف تحميل النفط للأردن حتى إشعار آخر

العراق يوقف تحميل النفط للأردن حتى إشعار آخر

شبكة عيون الإخبارية