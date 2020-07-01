شاهد.. "الدهناء" عربة عسكرية بصناعة سعودية ومواصفات عالمية

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ضمن اتفاق بين حرس الحدود والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية

نشرت قناة "الإخبارية" فيديو لعربة "الدهناء" السعودية، المطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد تصنيع وتوطين عربات عسكرية مدرعة جديدة تحت اسم "الدهناء"، بين المديرية العامة لحرس الحدود، والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

وعملت الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية على إرساء عقد صناعة العربات المدرعة على مصنع المدرعات والمعدات الثقيلة التابع للمؤسسة، الذي سيعمل على توطين هذه الصناعة لصالح المديرية العامة لحرس الحدود وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

عربة الدهناء