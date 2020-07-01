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"أبوثنين": المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطر كورونا فبذلت جهوداً استباقية

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"أبوثنين": المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطر كورونا فبذلت جهوداً استباقية "أبوثنين": المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطر كورونا فبذلت جهوداً استباقية
خلال اجتماع القمّة الإقليمية رفيعة المستوى لمنظمة العمل الدولية بشأن الجائحة

شارك نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين في اجتماع القِمّة الإقليمية رفيعة المستوى التي عقدتها منظمة العمل الدولية في الدول العربية بشأن جائحة كورونا (كوفيد-19) اليوم عبر الاتصال المرئي.

واستهل الاجتماع بكلمة للمدير العام للمنظمة تلتها الجلسة الأولى التي تمحورت حول "دعم الشركات والوظائف والدخل"، وكانت المداخلة الأولى للدكتور أبوثنين الذي أشار فيها إلى أن المملكة من أوائل الدول التي استشعرت خطورة ، فبذلت جهوداً استباقية واحترازية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره في مرحلة مبكرة، ووفّرت كل الإمكانيات اللازمة على أعلى مستوى، جاعلة نصب عينيها الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

وتطرق الدكتور أبوثنين للقمّة الاستثنائية لدول مجموعة العشرين التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين -رئيس الدورة الحالية للمجموعة- وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني.

وأكد الدكتور أبوثنين أن الوزارة قامت بعقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل لدول مجموعة العشرين "لوضع حلول شاملة وفعّالة للتخفيف من تأثير تفشي جائحة كورونا على أسواق العمل المحلية والعالمية، بهدف حماية الوظائف والدخل وحماية الاقتصاد بشكل عام، وضمان التعاون الكامل في التخفيف من أثر الجائحة على العاملين وعوائلهم وعلى أصحاب العمل والمنشآت".

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية التطوّرات والمستجدات التي عمّت العالم أجمع، حيث شهد العالم تحولات ومتغيرات في مختلف المجالات منذ ظهور وانتشار فيروس كورونا، مما اضطر الدول إلى إعادة النظر في آلياتها وإجراءاتها للتعامل مع هذه الأزمة، وعقد مثل هذه الاجتماعات يسهم في التعرف على تجارب الدول في التعامل مع الأزمة، واكتساب المزيد من الخبرات، وتعميق العلاقات التعاونية بين الوزارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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