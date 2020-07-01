4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الأردن و 15 حالة شفاء

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المدينة نيوز :- اكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر ان الاردن سجل اليوم 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المصابة إلى 1132 حالة .

وبين جابر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء : ان الاصابات جميعها غير محلية .

واضاف : انه تم تسجيل 15 حالة شفاء من الفيروس اليوم .

ونبّه وزير الصحة إلى أنّ استقرار الوضع الوبائي في الداخل وعدم وجود بؤر لكورونا لا يعني أن معركتنا مع الوباء انتهت، مبيناً "أنتم تعرفون العديد من الدول تشهد موجة ثانية وارتفاع حاد في الحالات، ووردتنا العديد من الطلبات للمساعدة حيث أن المستشفيات مليئة ولا يوجد استيعاب للحالات".

وأهاب جابر بالمواطنين "التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل اليدين والحيطة والحذر" مجدداً تأكيده "أن معركتنا لم تنته".