أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إلورا" يثري باقة دهانات الجزيرة الديكورية في 2020.. و"تورمالين" يتألق بـ 12 لوناً جديداً

Print
منتجات فاخرة تزيد من مساحة خيارات العملاء لضمان الحصول على الفخامة والتميز

تواصل "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تألقها في عام 2020 بإثراء باقتها الديكورية الراقية من خلال منتجها الجديد "إلورا"، علاوة على إضافتها 12 لوناً جديداً لمنتجها "تورمالين"، بعد أن شغلت خلال السنين الماضية سوق الدهانات بتلك الباقة الغنية المبتكرة، الأكثر رواجاً وتميّزاً للتشطيبات الداخلية.

وقد صمم "إلورا" لإدخال الفخامة والأجواء الخاصة في التطبيقات الداخلية، واستلهم اسمه من كهوف إلورا المبهرة، ما يحيل الموقع المزيّن به إلى لوحة ممتعة ذات تصاميم عصرية موحية بلمسات من الرقي والمظهر الاستثنائي، وهو مكوّن من 9 ألوان في غاية التألق تحت مسميات منها "نسيم الصباح- لؤلؤي- شاعري- الساحل الشرقي- أمواج المساء".

وصُمم "تورمالين" بشكلين "لاينز" و"ترافرتين" لإيجاد مساحات حالمة داخل المنزل، بمظهره الحجري الرخامي الجميل وألوانه الأنيقة والعصرية، المكوّنة من 19 لوناً في غاية الإبداع والجمال، منها 12 لوناً جديداً "ثمين- نسيم- أشجان- رواح- أجواء- صبا- سكون- بهيج- ملاذ- نفيس- سحاب- تراث".

وبهذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لشركة دهانات الجزيرة عبد الله بن سعود الرميح: نؤكد أهمية هذه الخطوات الابتكارية والتطويرية تنبع من نظرة بعيدة المدى نحو العملاء باعتبارهم محور التركيز والاهتمام.

وأضاف: سنواصل توفير منتجات فاخرة وألوان آسرة تلامسه بأجلى صورة باقة دهانات الجزيرة الديكورية، والتي يشكل المنتج الجديد "إلورا"، والألوان الجديدة لمنتجها "تورمالين" إضافة نوعية لها في عام 2020، تزيد من ثرائها وتسمو بمكانتها إلى درجات أعلى لدى عملاء الشركة داخل المملكة وخارجها، وهم الذين باتوا أكثر يقيناً بتمتعها بميزات رفيعة لا يرقى إليها غيرها على الإطلاق.

وأردف "الرميح": دهانات الجزيرة ماضية في مساعيها لإنتاج أنواع فارهة من الدهانات بلمسات لونية إبداعية حيوية، تتسم بالحداثة والجمال والرفاهية، علاوة على توسيع مدارات الراحة النفسية لمن ينشدها في المنازل ومواقع العمل والأماكن العامة.

وتابع: "دهانات الجزيرة" تعزز قيادتها لسوق الدهانات في المنطقة، عبر تأكيدها على جودة وتميّز منتجاتها الوطنية، وتلمّس رغبات عملائها، وإضافتها إبداعات مذهلة مواكبة لتطلعاتهم وأحلامهم المستقبلية، والحرص على الارتقاء بالذوق الفني للمجتمع، وتترجم هذه المعاني اليوم بإطلاقها "إلورا"، وزيادتها لألوان "تورمالين".

وقال "الرميح": بإدراجها "إلورا" في تشكيلة منتجاتها؛ تتيح "دهانات الجزيرة" لعملائها مزيداً من الخيارات والألوان التي ترضي مختلف أذواقهم وحاجاتهم، وتوسع دائرة باقتها الديكورية المبهرة، كمنتجاتها "ورود وروعة وخيال ومارمو وشامواه وإبداع"، بما يزيد خيارات العملاء من الدهانات والألوان الأكثر روعة وأناقة.

ويمكن استعراض منتج "إلورا" والألوان الجديدة لمنتج "تورمالين" وتطبيقاتهما عبر الموقع الإلكتروني لدهانات الجزيرة على الانترنت www.jazeerapaints.com أو من خلال زيارة أحد معارضها المنتشرة في المملكة التي توفر للعملاء فرص الاستعانة بخبراء التصاميم وطلب مساعدتهم في عملية الاختيار.

ويمكن طلب الدهانات وأدوات تنفيذها أونلاين، بالإضافة إلى طلب خدمة التوصيل أيضاً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

دهانات الجزيرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أهالٍ برمال الرياض يطالبون بإنهاء معاناتهم مع شبكة الجوال: نغادر الحي لإتمام مكالماتنا

أهالٍ برمال الرياض يطالبون بإنهاء معاناتهم مع شبكة الجوال: نغادر الحي لإتمام مكالماتنا

أهالٍ برمال الرياض يطالبون بإنهاء معاناتهم مع شبكة الجوال: نغادر الحي لإتمام مكالماتنا

أهالٍ برمال الرياض يطالبون بإنهاء معاناتهم مع شبكة الجوال: نغادر الحي لإتمام مكالماتنا

بتمويل دولي.. شبكة لنقل الكهرباء من الأردن إلى الضفة

بتمويل دولي.. شبكة لنقل الكهرباء من الأردن إلى الضفة

"ان ام سي" تفتتح مركز طبي جديد في أبو ظبي وتعزز من شبكة مراكزها على مستوى دولة الإمارات

"ان ام سي" تفتتح مركز طبي جديد في أبو ظبي وتعزز من شبكة مراكزها على مستوى دولة الإمارات

شبكة عيون الإخبارية