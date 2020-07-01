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تسجيل 1994 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة

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تسجيل 1994 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة تسجيل 1994 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة
"الصحة": إجمالي عدد الحالات المتعافية 132760 حالة

تسجيل 1994 حالة شفاء جديدة من كورونا في المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1994 حالة شفاء جديدة من ، وذلك ضمن تقرير حالات كورونا في المملكة.

وكشفت "الصحة" في تقريرها اليومي عن تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 194225 حالة.

وأكدت الوزارة تسجيل 1994 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 132760 حالة، كما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1698حالة وفاة "رحمهم الله".

وبلغ عدد الحالات النشطة 59767، والحالات الحرجة 2272 حالة.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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