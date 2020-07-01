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فوائد القهوة للبشرة

فوائد القهوة للبشرة فهو يعطيها النضارة والحيوية البن مرتبط بمفعولة القوي في يومينا فعند معظم الاشخاص لا يبدأ يومهم بدون الشرب ن القهوة لأنها تعطي إحساس بالنشاط والتركيز وتحسن من المزاج لأنها تحتوي علي الكافيين والقهوة تحتوي علي الكثير من الفوائد الصحية الخاصة بالبشرة والجلد وهي من منتجات الجمال التي لا يعرفها الكثير وهي تحتوي علي المواد المضادة للأكسدة التي تكون مفيدة للبشرة.

البن يعمل علي تفتيح لون البشرة والزيادة من نضارتها وإشراقها ويعمل علي نعومة الجلد ويحمي البشرة من ظهور الحبوب بها وكما يستخدم كمقشر طبيعي للجلد عن طريق خلط السكر مع البن والعسل الابيض وهو فعال للغاية ويمكن تحضير منه وصفات خاصة لجميع أنواع البشرة وإصلاح المشاكل بها ومعالجتها.

فوائد البن للبشرة

يعرف عن القهوة إن بها مواد مضادة للبكتريا والمكروبات التي تقي البشرة من الجراثيم وتتميز أيضًا أنه لا يمكن أن تذوب في الماء مما يؤدي بها إلي إزالة الخلايا والجلد الميت في البشرة وهي تعمل علي غلق المسام بكل فاعلية وتعمل علي نضارة البشرة وتفتيحها بكل فاعلية وتعزز من صحة البشرة ويوجد بها حمض الكافيين وهو من مضادات الاكسدة التي تساعد علي زيادة معدلات الكولاجين في البشرة الذي بدورة تقليل الخوط الرفيعة في الوجه وعلامات الشيخوخة المبكرة.

نتائج استخدامات البن علي البشرة

للاستفادة من البن فإنه يمكن أن يدخل في جميع الوصفات الطبيعية للبشرة ولكي تحصل علي نتائج مرضية من هذا الوصفات يجب الاستمرار عليها للحصول علي نتائج مرضية ويجب أيضًا استخدامها بطريقة صحيحة ويجب عند استخدام البن علي البشرة استخدم البن الغير محوج وعدم دخول أي شيء بها لزيادة المفعول بها.

يحد من التهابات البشرة ويخفف من الاحمرار بها

مفيدة للغاية لمعالجة الهالات السوداء تحت العين

علاج تصبغات البشرة والبقع السوداء

توحيد لون البشرة

تفتيح لون البشرة

تقشر الخلايا الجلدية الميتة عند استخدامها في عمل اسكرب للوجه عن طريق خلطهم بالعسل الابيض أو الزبادي والسكر معاً

تخف من الانتفاخ الذي يوجد أسفل العينين

تحمي من أضرار الشمس وإزالة المشاكل المسببة منها

تعمل علي شد الجلد

تعمل علي إزالة الرؤوس السوداء من الجلد التي تسببها كثرة استخدام الكريمات

تساعد في إزالة الخلايا الميتة

تعالج الاثار الناتجة عن حروق الشمس

تعالج السوليت إذا تم استخدامها علي الجلد

وصفة البن لتقشير جلد البشرة

المقشر من البن فعال جداً علي البشرة ويعطي نتائج مذهلة إذا تم استخدامها باستمرار دون انقطاع وإذا كنتي تريدي التخلص من الجلد الميت فعليك استخدام هذه الوصفة وستلاحظ الفرق من اول استخدام لها.

المكونات

ثلاث معلاق صغيرة من البن الغير محوج

معلقة واحدة كبيرة من السكر الخشن

نصف ليمونه

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات حتي تصبح مزيج متجانس ويتم أخذ عينة من الخليط ووضعها علي الوجه ويتم الفرك بها علي الوجه بطريقة خفيفة ولطيفة ويترك لمدة نصف ساعة علي الوجه حتي ينشف ثم يغسل بالغسول المناسب للبشرة وتكرر هذا الوصفة لمدة مرتين في الاسبوع.

البن لمعالجة الهالات السوداء

الكثير من الناس لديهم الهالات السوداء بسبب سوء التغذية واتباع حمية غذائية غير صحية أو قلة النوم أو الانيميا والكثير من المشاكل أو المشاكل الوراثية والبن له دور في الحد من الهالات السوداء والتأخر من علامات الشيخوخة وتقليل الخطوط الرفيعة.

المكونات

معلقة كبيرة من البن الغير محوج

معلقة كبيرة من زيت الزيتون

معقة صغيرة من الزبادي

طريقة التحضير

يتم مزج الخليط بالمكونات جيداً حتي يصبح متجانس وأخذ عينة من الخليط ووضعها علي قطنة تحت العينين وتركها لمدة نصف ساعة حتي يجف ويتم نزع القطنة من الوجه وغسل العينين بالطريقة المناسبة مع الحذر في ملامسة الخليط العينين.

وصفة القهوة والصبار

تعمل هذه الوصفة علي إزالة التمدد من الجلد وإزالة السوليلت من الجلد والصبار له القدرة الفائقة في شد الجسم والقهوة له القدرة القوية في تنعيم الجلد.

مكونات الوصفة

تحضير جل الالوفيرا بأخذه من الصبار الاخضر

تحضير ثلاث معلاق من البن

معلقة صغيرة من زيت الزيتون

القليل من الماء

طريقة التحضير

يتم خلط القهوة مع القليل من الماء حتي تصبح سائل كريمي متماسك ولتم إضافة عليها جل الالوفيرا وإذا لم تستطع العثور علية فيمكن شرائه من الصيدلية ووضع معلقة كاملة كبيرة منه ووضع عليها معلقة من زيت الزيتون وتخلط كل هذه المكونات في الخلاط حتي يصبح خليط متجانس للغايةويوضع الخليط علي الجلد المتمدد أو المناطق التي يوجد بها السيلوليت ويتم لف المنطقة بغطاء من البلاستك لمدة ساعتين وبعدها يتم إزالة الخليط بالماء وغسلة جيداً ويوضع بعدها القليل من زيت جونسون بيبي ويتم تكرار هذه الوصفة لمدة ثلاث مرات في الاسبوع.

وصفة القهوة والليمون

جميعاً نعرف أهمية الليمون علي البشرة فهو يخلص البشرة من الدهون الزائدة وبه مواد مضادة للأكسدة تعمل علي إزالة الخلايا الميتة بها ويعمل علي تنعيم البشرة ويعمل واقي من أشعة الشمس المضرة.

معلقة صغيرة من القهوة

نصف عصير ليمونة

طريقة التحضير

يتم عصر نصف الليمونة مع معلقة القهوة حتي يصبح خليط متجانس ويتم وتوزيعها علي البشرة بشكل مناسب وتضع لمدة نصف ساعة حتي يتم جفافها ثم تشطف بالماء جيداً وبعدها يتم استخدام كريم مرطب لها الاشخاص الذين يمتلكون بشرة حساسة لا يجب استعمال هذه الوصفة لهم ويتم استبدالها بالبن الرائب وهذه الوصفة تعمل علي إزالة الدهون المتزايدة من البشرة كما تعمل علي زيادة نعومتها وتفتحها.

فوائد القهوة للبشرة الدهنية

تعمل علي توحيد لونها

تزيل الخلايا الميتة

تزيل البذور السوداء

تحد من كثرة الدهون الموجودة بها

تعمل علي غلق المسام المفتوحة بها

تنشط الخلايا بها

فوائد القهوة للوجه

تعمل علي نضارة البشرة

تحد من انتفاخات الوجه وانتفاخات العينين

تشد البشرة وتعمل علي تقشيرها وإزالة الخلايا الجليدة الميتة منها

تعمل علي ترطيب البشرة

تحد من ظهور الحبوب في الوجه

تحد من الخطوط الرفيعة للوجه وتؤخر ظهور علامات الشيخوخة بها

تعمل علي تغذية البشرة

تعالج المشاكل الناتجة عن الشمس سواء بقع سوداء أو الرؤوس السوداء

تزيد من إنتاج الكولاجين علي البشرة المسئول عن الجمال بها

إزالة البقع الداكنة بها

تساعد في تنعيم البشرة

تعطي بشرة جميلة مائلة إلي جمال الطبيعة

الفوائد الصحية للقهوة

ينتج عم استخدام القهوة العديد من الفوائد الطبيعية ومن الممتاز أيضًا أنه ينتج عنها فوائد صحية مهمة لصحة الانسان.