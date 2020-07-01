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البدء باستقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم الحج

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البدء باستقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم الحج البدء باستقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم الحج
تسخير جميع الإمكانات التقنية ضمن الإجراءات الاحترازية

البدء باستقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم الحج

أعلن مشروع المملكة العربية للإفادة من الهدي والأضاحي، البدء باستقبال طلبات تنفيذ الأضحية والهدي لموسم حج عام 1441هـ.

يأتي ذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الجاري، مع استمرار الصدقات، الفدية، والعقيقة طوال العام، حيث يمكن الشراء من خلال موقع المشروع adahi.org.

وفي ظل جائحة كورونا، سخر المشروع جميع الإمكانات التقنية لاستقبال طلبات الأضاحي، وتنفيذها في الوقت الشرعي مع توفير خاصية الاستعلام عن تنفيذ النسك، إضافة إلى إمكانية شراء السندات من مصرف الراجحي وبنك البلاد.

ويتم تنفيذ النسك وفق إجراءات منظمة من الناحيتين الشرعية والصحية، حيث يتم التنفيذ في مسالخ مكة المكرّمة تحت إشراف كوادر شرعية وبيطرية مؤهلة.

يُذكر أن المشروع وزع خلال الأشهر الماضية ما يقارب مليون ذبيحة استفاد منها داخل المملكة أكثر من مليونين ونصف المليون عائلة، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية، كما تم شحن ما يقارب 300 ألف ذبيحة للبلدان الإسلامية استفاد منها ما يقارب مليوناً ونصف المليون عائلة.

ودعا مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، الجميع، إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي سهّلت عملية شراء الأضحية، وبقية الأنواع الأخرى، والسداد من الحساب البنكي.الأضحية والهدي موسم الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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