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تغريدة وفيديو نشرهما ثم حذفهما.. صورة تشرح القصة

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تغريدة وفيديو نشرهما ترامب ثم حذفهما.. صورة تشرح القصة تغريدة وفيديو نشرهما ثم حذفهما.. صورة تشرح القصة
انتشرت على منصات التواصل.. اقتحام وتهديد والشرطة تحقق

تغريدة وفيديو نشرهما ترامب ثم حذفهما.. صورة تشرح القصة

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أخيراً صورة تظهر زوجين أميركيين وهما يرفعان السلاح في وجوه محتجين في مدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية.

ويقول الزوجان، اللذان انتشر لهما وهما يرفعان السلاح، إن المحتجين "اقتحموا بوابة منزلهما" بينما كانوا يسيرون باتجاه منزل العمدة ليدا كروسون.

وعندما وقف المحتجون أمام منزلهما، صاح الزوج وهو يرفع سلاحه، قائلاً: "تحركوا لا تتوقفوا".. وأضاف فيما بعد أن المحتجين هدّدوه وأسرته.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" نشر الرئيس دونالد ، تغريدة احتوت على الفيديو على موقعه على تويتر ثم حذفها.

وتحقق الشرطة في اتهامات بالتعدّي على ملكية خاصة وبالترهيب.

وينتاب الغضب الشوارع الأميركية بعد وفاة جورج فلويد، الأميركي الأسود الأعزل في قبضة شرطة مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو الماضي، بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريباً.

وكان فلويد، الذي ينحدر من مدينة هيوستون ويعمل حارس أمن في نواد ليلية، أعزل عندما تم احتجازه خارج أحد الأسواق حيث أبلغ موظف أن رجلاً مطابقاً لوصفه حاول دفع ثمن السجائر بنقود مزيفة.

وتعد وفاة جورج فلويد هي الأحدث في سلسلة قتل رجال ونساء أميركيين من أصل إفريقي على يد الشرطة الأميركية، مما أثار دعوات جديدة لإصلاح الشرطة.أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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