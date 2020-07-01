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بعد توقف 3 أشهر.. مطار القاهرة يستقبل اليوم 38 رحلة جوية

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بعد توقف 3 أشهر.. مطار القاهرة يستقبل اليوم 38 رحلة جوية بعد توقف 3 أشهر.. مطار القاهرة يستقبل اليوم 38 رحلة جوية
5225 راكبًا من جنسيات مختلفة سيغادرون صوب وجهات مختلفة

بعد توقف 3 أشهر.. مطار القاهرة يستقبل اليوم 38 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 38 رحلة جوية، قادمة من عدة دول؛ وذلك في أول أيام استئناف حركة الطيران المنتظم إلى المطارات المصرية، بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب .

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي: من المقرر أن يغادر القاهرة على متن الرحلات الجوية قرابة 5225 راكبًا من جنسيات مختلفة.

وأكدت المصادر، وفق " اليوم"، أن إنهاء إجراءات السفر بمطار القاهرة يتم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الطيران المدني داخل صالات المطار، من تطبيق التباعد الجسدي وتوفير أدوات التعقيم والتطهير؛ حفاظًا على سلامة الركاب المسافرين.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، ابتداء من اليوم الأربعاء، بعد قرابة ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيًّا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.مطار القاهرة الدولي استئناف حركة الطيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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