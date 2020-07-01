★ ★ ★ ★ ★

فوائد زيت اللوز للشعر

فوائد زيت اللوز للشعر فهو يعمل علي تقوية بوصيلة الشعر من الجذور حتي الاطراف وزيت اللوز يتم أخذة من حبة اللوز نفسها ويعد من الزيوت التي تؤثر علي الشعر والجسم بشكل عام وتكون فائدته أنه يوجد به الاحماض الامينة الغير مشبعة مما تجعله من أخف الزيوت إذا استخدام سواء للشعر أو للجسم وغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الصحية المفيدة للشعر علي الاطلاق وغمي بفيتامين E الذي يعزز من نمو الشعر ويزيد من كثافته وأيضًا يحتوي علي البوتاسيوم والزنك والبروتينات ويوجد نوعان من زيت اللوز أولاً زيت اللوز الحلو ثانياً زيت اللوز المر ولكاً من النوعين لهم استخدام علي حدة وزيت اللوز له فاعلية فائقة علي تغذية الشعر ويجعلك تحصل علي شعر صحي خال من المشاكل.

فوائد زيت اللوز للشعر

زيت اللوز من أكثر الزيوت خفة وفائدة علي الشعر وهو من أكثر الزيوت فائدة للشعر وأيضًا من الزيوت الطبيعية وهو يعتبر من أنواع الزيوت العطرية ويتم استخراجه من بذور اللوز وزيت اللوز يوجد به الكثير من الدهون الصحية وله الكثير من الاستخدامات سواء للعناية بالبشرة أو الجسم أو الشعر وهو مفيد جداً لجميع أمواع البشرة سواء كانت جافة أو دهنية أو مختلطة وللشعر أيضاً فإنه مفيد للشعر الجاف والمتقصف والضعيف والمجعد وفعال للغاية للحد من تساقط الشعر ويمكن العمل به الكثير من الوصفات المفيدة للشعر وهذا يدل علي أنه من أكثر الزيوت إفادة.

كيفية تحضير زيت اللوز

هذا الزيوت يوجد في الكثير من محلات العطارة ولكن ليس طبيعي بنسبة مائة في المائة وللتأكد من صحة الزيت ومدي الموثوقية به يمكنك صنعة في المنزل.

المكونات

زيت الزيتون

إناء زجاجي

10 حبات من اللوز

طريقة التحضير

يتم ضرب حبا اللوز في الكبة في البداية يكون الضرب منخفض ثم يزيد نسبياً يتم التهدئة علية في الضرب حني لا تلتصق اللوز المطحون مع بعضة البعض ويتم الطحن فيه حتي يصبح لوز بودر ناعم وبعدها يتم إضافة خمس معلاق من زيت الزيتون الاصلي ويتم وضع اللوز البودر لدية مع التقليب المستمر ويتم ضربة مرة أخري في الخلاط حني يتم الامتزاج جيداً وبعدها يتم تعبئة الخليط في الاناء الزجاجي ولف علية قماشة سوداء اللون ووضعة في غرفة ظالمة لمدة خمسة وعشرون يوماً دون التعرض للضوء وبعد حفظة في الظلام يتم إحضار مصفه وتصفيته بشكل جيد من اللوز البودر ويستخدم كدهان كل يوم بشكل صحي للشعر.

فوائد زيت اللوز للشعر والبشرة

يخفف من تساقط الشعر

يعمل علي إطالة الشعر

يعمل علي لامعاً الشعر

يساعد في ترطيب فروة الرأس

يعالج الشعر المتكسر

يعالج الشعر المجعد

يعالج الشعر المتصف

يساعد في تكثيف الشعر

يعمل علي التخلص من القشرة

يستخدم في كثافة الرموش والحواجب عن طريق وضع الزيت في علبة مسكارا فارغة ويتم غسلها جيداً بالماء ويوضع الزيت بها ويتم الاستخدام كل يوم منها مساءاً مع تجنب عدم ملامسة العين الزيت للحد من الالتهابات

يعمل علي تنعيم البشرة

يساعد في الحصول علي بشرة ناضرة

يرطب الشفاه ويحد من تشققها

يعمل علي ترطيب البشرة بشكل فعال

يزيل تصبغات البشرة

يزيل الهالات السوداء

يحد من انتفاخ العيون

يحد من الصدفية

يخف من التهابات الجلد

يحد من الاكزيما

يخف من احمرار الجلد

يعمل علي إزالة الخلايا الميتة من البشرة

يعالج الطفح الجلدي

يخفي الخطوط الرفيعة

يؤخر علامات التقدم في السن

يحمي الجلد من الشمس

يوجد به البروتين المهم للشعر

يخلص الشعر من البكتريا الضار والخلايا الميتة

يقلل من التهابات فروة الرأس

طريقة استخدام زيت اللوز الحلو للشعر العام

يحتوي زيت اللوز الحلو علي المكونات الصحية للشعر مثل الاحماض الامينة وأميجا 3 والزنك والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين ويوجد الكثر من الاشخاص لا يعرفون فوائد هذا الزيت فهو يعتبر كنز وللحصول علي النتيجة المطلوبة يجب استخدامه بطريقة صحيحة تجعلك تستفاد منه.

يتم في البداية غسل الشعر بالماء والشامبو المناسب للشعر وتركة حتي ينشف وبعدها يتم تصفيفة بالمشط الخشبي جيداً

بعدها يتم تسخين كوب من الماء علي النار وبعدها يتم تعبئة زيت اللوز الحلو في زجاجة حسب الكمية ويتم وضعها في الماء الساخن

يتم وضع الزيت علي الرأس بعد التسخين مباشرة

بعد وضع الزيت علي الشعر يتم التدليك الشعر بحركات دائرية مستمرة حتي يتغلغل الزيت في جذور الشعر

بعدها يتم تصفيف الشعر بالمشط الخشبي

يتم تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية لمدة أربعة من الساعات

بعدها يتم غسل الشعر جيداً بالماء والشامبو وبعدها يتم تجفيف الشعر جيداً

يتم تكرار هذه الطريقة مرتين في الاسبوع للحصول علي نتيجة أفضل

زيت اللوز للشعر المتساقط

هذا الزيت يحتوي علي العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة لمنع نساقط الشعر وهذه العناصر ليست فقط للشعر المتساقط بل لجميع أنواع مشاكل الشعر واستخدامه للشعر المتساقط يتم إحضار راس من الثوم المهروس جيداً ووضعة زيت اللوز في زجاجة حسب الاستخدام ويتم تغطية الزجاجة جيداً بقطعة من القماش السوداء ويتم وضعة في مكان مظلم لمدة خمسة عشر يوم دون التعرض لأي ضوء شمس ويتم تصفية الثوم المهروس من الزيت ويستخدم كدهان ثلاث مرات في الاسبوع ويتم وضع كمية مناسبة من زيت اللوز والثوم علي الشعر ويتم التدليك به بحركات دائرية حتي يتغلغل داخل الشعر.

زيت اللوز لمعالجة القشرة

يحتوي هذا الزيت علي مواد طبية تعالج فروة الشعر من الالتهابات والبكتريا الضار للشعر المسببة القشرة المزعجة للشعر فهو يعمل علي إزالة الخلايا الميتة من فروة الشعر والحصول علي شعر صحي خال من القشرة والقشرة من أهم العوامل المسببة في تساقط الشعر ولذا يجب الحذر من وجود قشرة بالرأس.

زيت اللوز لشعر لامع

هذا الزيت له قدرة فائقة في الترطيب وخصوصاً للشعر الجاف وهذا الترطيب يساعد علي التخلص من الشعر المتكسر ويمنعه من التقصف فهو يجعله أملس وناعم دون تكسر ويمكن استخدامه كدهان يومي للشعر وهذا يمنحك الكثير من فوائده ومن العوامل المهمة لصحة الشعر هو أن يكون الشعر رطب للابتعاد عن مشاكل الشعر الجاف.

زيت اللوز للشعر المتقصف

توجد العديد من العناصر المفيدة للشعر في هذا الزيت مما يجعله قوياً والحد من انقسام الشعر أو التقصف ويتم تسخين مقدار من الزيت ويتم وضعه علي الاطراف وتوزيعه بشكل جيد علي الشعر ويلف بكيس من البلاستك لمدة ساعة ثم يشطف بالماء ويتم تصفيفة بمشط خشبي

فوائد زيت اللوز الصحية

الفوائد الصحية لهذا الزيت يتم تناولها عن طريق الشرب بالفم فهو مفيد للغاية في الصحة وللأطفال أيضًا.