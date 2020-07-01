أخبار عاجلة

مكالمة خالد عكاشة الرئيس بذل جهدا ف رئاسة الاتحاد الافريقي العامين الماضيين وانعكس ذلك ملف سد النهضة -
مساء dmc - أردوغان يتحدى القوانين الدولية ويرسل وزير دفاعه لطرابلس -
جمال عبد الحميد: هيديكوتي وابورجيلة أصحاب الفضل الأكبر في مشواري مع الكرة -
محافظ البحر الأحمر يشرح تفاصيل عودة السياحة: ابتدت تندع أهي -
ملعب ONTime - حلقة الجمعة 3/7/2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
ملعب ONTime - لقاءات مع نجوم نادي الإتحاد السكندري والحديث عن الإستعدادات لعودة النشاط -
ملعب ONTime - طلعت يوسف: مفيش مصري وطني يختلف مع قرار عودة الدوري والتحفظ كان مع كيفية طريقة العودة -
د. عبد الهادي مصباح: "موجة تانية ايه اللي بتسألوا عنها إحنا لسه في الموجة الأولى"| #من_مصر -
حياة سعيدة | حلقة الجمعة 3 يوليو 2020 -
اخر النهار يكشف تفاصيل مقتل المطرب الاثيوبي المعارض ل ابي احمد و لماذا اثار الشعب ضدرئيس الحكومة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجمارك" توضح: استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي لا يشترط موافقة الوكيل

Print
"الجمارك" توضح: استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي لا يشترط موافقة الوكيل "الجمارك" توضح: استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي لا يشترط موافقة الوكيل
القرار تنفيذ لتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل" بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية

أكدت الجمارك ، أن شرط موافقة الوكيل أو الموزع حين استيراد سلعة؛ لا يشمل استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي؛ وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات "بكميات تجارية" من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها.

وتفصيلًا؛ فقد أشارت "الجمارك" في بيان لها، إلى ما تم تداوله في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ما أعلنته الجمارك السعودية حول بدء تطبيق شرط موافقة الوكيل أو الموزع المقيد في سجل الوكالات التجارية بوزارة التجارة كأحد المتطلبات الأساسية عند استيراد السيارات بكميات تجارية؛ حيث قامت بعض هذه الحسابات بنشر محتوى الإعلان بطريقة ابتعدت عن مضمونه الأساسي.

وأضافت في البيان، أن هذا الإجراء لا يشمل -كما هو متداول- استيراد الأفراد للاستخدام الشخصي؛ وإنما فقط ما يتم استيراده من السيارات "بكميات تجارية" من الدول التي لا تسمح بدخول السيارات المُعاد تصديرها من المملكة إلا بموافقة الجهة المختصة أو الوكيل المحلي فيها، كما أكدت في هذا الشأن أنه وفقًا لضوابط استيراد المركبات للأفراد؛ يحق لكل مواطن خليجي استيراد مركبتين كحد أقصى سنويًّا.

وبيّنت أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار المملكة الخاص بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية، على واردات المملكة من الدول التي تطبق تدابیر أو إجراءات أو قيودًا على صادرات المملكة، لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية المبرمة معها.

ودعت "الجمارك السعودية" الجميع إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والاستناد في نقلها إلى المصادر الموثوقة والرسمية.الجمارك السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية رهف القنون توضح قصة أول مولود لها

السعودية رهف القنون توضح قصة أول مولود لها

مجلة "ترحال" تعكس "روح السعودية" في عددها الجديد

مجلة "ترحال" تعكس "روح السعودية" في عددها الجديد

"جلوبال بترول برايس": السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء

"جلوبال بترول برايس": السعودية ضمن أرخص دول العالم في أسعار الكهرباء

جنيف.. رسالة أممية من السعودية ترصد جهودها التعليمية في الجائحة

جنيف.. رسالة أممية من السعودية ترصد جهودها التعليمية في الجائحة

شبكة عيون الإخبارية