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مستشفى الملك خالد بنجران الأول في المملكة بتقييم "وازن"

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مستشفى الملك خالد بنجران الأول في المملكة بتقييم "وازن" مستشفى الملك خالد بنجران الأول في المملكة بتقييم "وازن"
يشتمل على عدد من الخدمات ويقيس 5 تصنيفات رئيسة

مستشفى الملك خالد بنجران الأول في المملكة بتقييم

حصل مستشفى الملك خالد بنجران على المركز الأول من بين مستشفيات المملكة العامة "فئة ٣٠٠ سرير وأكثر"، في تقييم الربع الأول من العام ٢٠٢٠ م، في بطاقة الأداء المتوازن "وازن"، التي تصدر عن الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بصفة ربع سنوي.

واشتمل التقييم على عدد من الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى والمراجعين في ٢٠ مؤشراً للتقييم من خلال خمسة تصنيفات رئيسة، هي: "رضا الموظفين، والموارد البشرية، والإيرادات المالية، وتجربة المريض وسلامة المرضى، وتحسين الوصول للخدمة "أداء الصحة"، حيث حصل المستشفى على المركز الأول بنسبة ٨١.٨ %.

يذكر أن مستشفى الملك خالد يعد المستشفى المرجعي للمنطقة حيث شهد في السنوات الماضية تدشين عدد من المشروعات التطويرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى منها مركز الأورام وتوسعة الطوارئ، وقسم عناية الحروق بـ 8 أسرّة، مع كامل التجهيزات الخاصة بمرضى الحروق، ليكون أحدث الوحدات المتخصصة في علاج الحروق والجراحة التجميلية بالمنطقة، إضافةً إلى مشروع توسعة العيادات والخدمات المساندة بمركز العيون ، وتشمل 13 عيادة، وغرفة لجراحات الليزر، وتجهيزات طبية خاصة بالعيون.

ونجحت الكوادر الطبية الوطنية بالمستشفى في إجراء عمليات للعلاج الكيماوي عن طريق المنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني، كأول مركز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب إجراء عمليات استئصال لأورام الغشاء البريتوني مع العلاج الكيماوي المسخن.مستشفى الملك خالد نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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