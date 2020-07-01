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"الخارجية" تعلن تدشين خدمة المواعيد الإلكترونية لتصديق الوثائق

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لضمان تنظيم عملية استقبال المراجعين وحددت تعليمات للدخول

دشّنت وزارة الخارجية خدمة المواعيد الإلكترونية لتصديق الوثائق؛ لضمان تنظيم عملية استقبال المراجعين.

وأوضحت الوزارة أن حجز المواعيد يتم عن طريق تسجيل البيانات الشخصية وتحديد عدد ونوع الوثائق المراد تصديقها، واختيار اليوم والوقت وسداد الرسوم وطباعة الموعد.

وحددت الوزارة تعليمات للدخول، وتشمل: الحضور قبل الموعد بـ 5 دقائق، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد، وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي، وإحضار أو إبراز نسخة من الموعد الإلكتروني، وكشف درجة الحرارة قبل الدخول.

وزارة الخارجية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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